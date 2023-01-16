ليتَني لم أزُرِ البصرةَ !

2023/01/16 | 19:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أحمد السراي

كرنفالٌ يجمعُ كلَّ دولِ الخليج في

بطولتهم التي هي تميّزهم عن غيرها من

بطولات في العالم ، كونها تجمع مجتمعات

أخوية من ثمان بلدان، تجمعهم مشتركات

كثيرة منها القبيلة ، والعرق ،والدم

،و

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