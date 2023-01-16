اختلفوا.. أم بدأوا مختلفين ؟

2023/01/16 | 19:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد المنعم الأعسم

أعيان تحالف الإطار التنسيقي الذي يقود

المرحلة والحكومة اختلفوا على جملة من

الملفات، ويمكن استباق العرض بالقول

انهم اختلفوا، الآن، فوق ما هم مختلفون

منذ البداية، ولا فائدة من إ

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