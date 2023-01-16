يواجه المتأهل من مواجهة البحرين وعُمان.. العراق إلى نهائي

2023/01/16 | 19:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ منتخب العراق المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" التي تقام في مدينة البصرة، بعد فوزه على نظيره القطري 2-1 في المواجهة الأولى للدور نصف النهائي.

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