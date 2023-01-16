الاسدي يوجه بشمول ضحايا مشجعي المنتخب في ذي قار براتب الرعاية

2023/01/16 | 19:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاثنين، بشمول ضحايا مشجعي المنتخب في ذي قار براتب الرعاية الاجتماعية.وقال الاسدي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: […]

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