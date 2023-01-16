مدرب قطر: العراق استفاد من الجانب التكتيكي وتأهل لنهائي البطولة

2023/01/16 | 19:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدَ مدربُ منتخب قطر، برونو بينييرو،اليوم الاثنين، إن منتخب العراق استفاد من الجانب التكتيكي لتجاوز منتخب قطر والوصول الى المباراة النهائية لخليجي 25.وقال مدربُ منتخب قطر، في المؤتمر الصحفي عقب […]

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