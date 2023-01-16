وزير التربية ينهي اجتماعاً مع هيئة الرأي.. هذه المخرجات

2023/01/16 | 19:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس وزير التربية إبراهيم نامس، اليوم الاثنين، اجتماعاً ضمّ القيادات العليا في هيئة الرأي بحضور أعضاء لجنة التربية النيابية.وبحسب بيان لوزارة التربية، تلقت ايرث نيوز، نسخة منه، فقد “ناقش الاجتماع في جدول أعماله الاستعدادات الجارية من قبل المديريات العامة لتهيئة المستلزمات اللوجستية والفنية المتعلقة بالامتحانات الخارجية التي ستنطلق في شهر شباط المقبل، فضلاً […]

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