تفاصيل تروع بريطانيا.. ضابط بشرطة لندن يقر بارتكاب 71 جريمة جنسية

2023/01/16 | 19:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استيقظت بريطانيا الاثنين، على فضيحة جديدة هزت البلاد، بعد أن تم الكشف عن ضابط في شرطة في العاصمة باعتباره مغتصبا متسلسلا ارتكب أكثر من 71 جريمة جنسية خطيرة على مدار 18 عاما.

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