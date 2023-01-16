يضمّ عشرات المِلل والطوائف.. كيف احتضن العراق فسيفساء الأديان آلاف السنين؟

2023/01/16 | 20:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتألف المجتمع العراقي الذي تعود جذوره إلى آلاف السنين من مزيج متنوع يضمّ مختلف الأديان والمعتقدات والأعراق، لينسج منها واحدة من أجمل فسيفساء الأديان في العالم.

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