العمل تحدد معدل سقف رواتب المشمولين بالحماية الاجتماعية

2023/01/16 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

حددت وزارة العمل، اليوم الاثنين، معدل سقف رواتب المشمولين بالحماية الاجتماعية.

وقال رئيس الهيئة الاجتماعية أحمد خلف لوكالة الأنباء العراقية واطلعت عليه /الاقتصاد نيوز/ إن "عدد المتقدمين للشمول بالرعاية الاجتماعية بلغ مليونين و800 ألف أسرة، وبعد مقاطعة البيانات تم استبعاد 950 أسرة"، مبينا، أن "المسح الميداني انطلق اليوم، لأكثر من مليون و900 ألف أسرة في بغداد والمحافظات".

وتابع، أن "العدد المقرر شموله بالحماية الاجتماعية ضمن الموازنة لعام 2023 بين الـ300 إلى 600 ألف أسرة"، مشيرا إلى أن "حجم الرواتب وفق سلم قرار مجلس الوزراء الأخير يبدأ من 125 ألف دينار وينتهي بـ325 ألف دينار بحسب عدد أفراد الأسرة المنصوص عليه في القرار".

وبين، أن "حجم المبلغ الكلي المخصص للرعاية الاجتماعية من المقرر أن يتجاوز الـ6 تريليون و٥٠٠، تقسم حسب جداول السقف الزمني"، لافتا إلى أنه "لغاية الآن لم يتم تحديد المبلغ، حيث يعتمد ذلك على مخرجات الموازنة الاتحادية وحجم المبالغ المخصصة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

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