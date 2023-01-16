تحذيرات من امطار غزيرة وسيول خلال الساعات المقبلة في العراق

2023/01/16 | 20:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هطول امطار غزيرة.

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