2023/01/16 | 20:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n6454Fb2nCo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشجع عُماني بإذن الله فال الفوز بالكأس للمنتخب العراقي، وعُمان والعراق نبض واحد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشجع عُماني بإذن الله فال الفوز بالكأس للمنتخب العراقي، وعُمان والعراق نبض واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).