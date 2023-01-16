السعداوي يؤكد ضرورة الاستفادة من الخبرات الاردنية واستثمارها في مشاريع النقل

2023/01/16 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاثنين، على ضرورة الاستفادة من الخبرات والإمكانات الاردنية واستثمارها في مشاريع النقل التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز […]

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