دموع لاعبي العراق تصنع الحدث بعد بلوغهم نهائي

2023/01/16 | 20:16 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب العراق تأهل إلى نهائي خليجي 25 (مرتضى السوداني/Getty)

بلغ منتخب العراق، الاثنين، اللقاء النهائي من بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، إثر الفوز في مواجهة الدور نصف النهائي على المنتخب القطري بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي احتضنتها مدينة البصرة العراقية، وسط حضور جماهيري غفير بلغ 65 ألف متفرج، مع بقاء العديد منهم خارج الملعب.

ولم يستطع المهاجم أيمن حسين الذي سجل هدف الفوز لـ"أسود الرافدين" في الدقيقة 43، كبح جماح دموعه التي انهمرت بغزارة إثر صافرة النهاية، حيث عانق بحرارة النجم العراقي السابق نور صبري.

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ولم تتوقف دموع حسين الذي حاز جائزة أفضل لاعب في المباراة، حتى حين ذهب للإدلاء بتصريحات ما بعد المباراة لقنوات "الكأس" القطرية، حيث غمرته موجة أخرى من البكاء، ليعانقه الصحافي الذي شجعه بدوره على مردوده المميز.

ولم تشمل نوبة الدموع أيمن فقط، بل انفجر ضرغام إسماعيل بدوره باكيا إثر صافرة نهاية المواجهة، في الوقت الذي سجد فيه شكرا لله، على التأهل التاريخي الذي حققه منتخب بلاده.

شاهد فرحة لاعبي المنتخب العراقي مع الجمهور بعد تأهلهم إلى نهائي خليجي زين 25#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/CtZNd3sStm

— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 16, 2023

فرحة غامرة تختلط بالدموع..



شاهد لحظة إطلاق صافرة النهاية والفرحة العراقية بالوصول للنهائي#خليجي_25 #العراق_قطر#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ReHObWcYHe

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 16, 2023

العراقي أيمن حسين أفضل لاعب في مباراة نصف نهائي خليجي زين 25 أمام منتخبنا الوطني#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/lzGwdKH8jf

— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 16, 2023

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