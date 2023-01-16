2023/01/16 | 20:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z-KRmZkTUNc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طفلة عراقية كفيفة تشاهد مباراة العراق بعيون امها) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طفلة عراقية كفيفة تشاهد مباراة العراق بعيون امها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).