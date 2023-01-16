رئيس الجمهورية يصل دافوس للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي

2023/01/16 | 20:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين إلى دافوس – سويسرا، للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد للفترة من 16-20 كانون الثاني.وسيلتقي رئيس الجمهورية خلال أيام المؤتمر بحسب بيان لمكتبه الاعلامي “بعدد من قادة العالم ورؤساء المؤسسات الاقتصادية العالمية”.

واضاف البيان ان اللقاءات “لبحث عدد من القضايا ولإيصال الصورة الحقيقية للإستقرار الأمني والاقتصادي الذي ينعم به العراق والذي يعد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات التي ستساعد العراق في تطوير بناه التحتية وتوفير الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين”.

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