التربية تبحث تقليص سنوات الانتظار للطلبة الخارجيين وإعادة فتح معاهد المعلمين

2023/01/16 | 20:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، اجتماعاً ضمّ القيادات العليا في هيئة الرأي بحضور أعضاء لجنة التربية النيابية.

وناقش الاجتماع في جدول أعماله، بحسب بيان للوزارة “الاستعدادات الجارية من قبل المديريات العامة لتهيئة المستلزمات اللوجستية والفنية المتعلقة بالامتحانات الخارجية التي ستنطلق في شهر شباط المقبل ، فضلاً عن تناول ملف إعادة فتح معاهد المعلمين لِما لهذه الخطوة من أهمية في تحسين جودة المخرجات التعليمية ، وكذلك التباحث في موضوع تقليص سنوات الانتظار للطلبة المتقدمين على الامتحان الخارجي من اجل فسح المجال امام الذين لديهم طموح وعزيمة لإكمال مسيرتهم الدراسية من الاعمار المتوسطة والكبيرة” .

و شدد الوزير بحسب البيان، على “أهمية تحسين مخرجات العملية التعليمية كونهُ أمراً في غاية الأهمية فضلاً عن التركيز في تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي الذي دعا إليه دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني” .

و وجه الجبوري “بإعطاء الأولوية والاهتمام لملف الأبنية المدرسية ونظام إدارة المعلومات التربوية EMIS إذ يعتبر مستودع لجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وإعداد التقارير التي تعكس واقع المنظومة التربوية بما في ذلك المدارس والطلبة والمعلمين والموظفين “.

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