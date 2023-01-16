انطلاق مباراة البحرين وعُمان ضمن نصف نهائي خليجي 25

2023/01/16 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

انطلقت، اليوم الاثنين، مباراة المنتخب البحريني مع نظيره العُماني ضمن بطولة خليجي 25 المقامة في البصرة.

حيث انطلقت المباراة ضمن تحديات مباريات النصف النهائي في بطولة كأس الخليج العربي النسخة 25.

وسيلاقي الفائز من هذه المباراة المنتخب الوطني في نهائي بطولة خليجي 25.

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