"العراق صاعد للنهائي".. درجال يعد المنتخب الوطني بمكافأة غير متوقعة في حال خطف اللقب

2023/01/16 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وعد رئيس اتحاد الكرة العراقية، عدنان درجال، لاعبي المنتخب العراقي بـ"مكافأة غير متوقعة"، في حال خطف لقب بطولة خليجي 25.

جاء ذلك خلال لقاء درجال باللاعبين عقب التغلب على المنتخب القطري بهدفين مقابل هدف واحد.

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وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس الخليج في نسخته 25، المقامة في البصرة، بفوز ثمين على نظيره القطري بهدفين لهدف.

وسجل ابراهيم بايش هدف التقدم للمنتخب العراقي في الدقيقة 19، ليسجل المنتخب القطري هدف التعادل في الدقيقة 28، قبل أن يسجل اللاعب العراقي ايمن حسين هدف الفوز الثاني للمنتخب العراقي في الدقيقة 42.

وأصبح المنتخب العراقي على بعد خطوة واحدة من اللقب، بعد مواجهة الفائز في مباراة البحرين وعمان التي تقام اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة و15 دقيقة.

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