تأهل العراق لنهائي خليجي 25 لكرة القدم

2023/01/16 | 20:33 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

بلغ المنتخب العراقي المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) عقب فوزه على نظيره القطري 2 /1.

وتقدم المنتخب العراقي عن طريق إبراهيم بايش في الدقيقة 19، قبل أن يدرك عمرو سراج التعادل للمنتخب القطري في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 43 سجل أيمن حسين الهدف الثاني للمنتخب الع...

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