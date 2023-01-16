مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية في العراق

2023/01/16 | 20:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت منظمة اليونيسيف، الاثنين 01/16/2023، عن وجود أكثر من مليون طفل...

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