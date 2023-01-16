ندوة في ديوان كربلاء الثقافي بعنوان: صناعة رأي عام معارض - فاطمة الزهراء ع نموذجا

2023/01/16 | 20:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد ديوان كربلاء الثقافي ندوة بعنوان

(صناعة رأي عام معارض - فاطمة الزهراء ع

نموذجا) بمناسبة ميلاد السيدة الزهراء

عليها السلام ، وحاضر في الندوة كل من

الشيخ فاضل الحيدري والدكتور احمد

الصفار ، وذلك مسا

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