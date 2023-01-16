2023/01/16 | 20:57 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقد ديوان كربلاء الثقافي ندوة بعنوان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ندوة في ديوان كربلاء الثقافي بعنوان: صناعة رأي عام معارض - فاطمة الزهراء ع نموذجا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
(صناعة رأي عام معارض - فاطمة الزهراء ع
نموذجا) بمناسبة ميلاد السيدة الزهراء
عليها السلام ، وحاضر في الندوة كل من
الشيخ فاضل الحيدري والدكتور احمد
الصفار ، وذلك مسا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ندوة في ديوان كربلاء الثقافي بعنوان: صناعة رأي عام معارض - فاطمة الزهراء ع نموذجا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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