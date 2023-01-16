الإرهاب لادين له...عبر التاريخ

2023/01/16 | 20:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

في العقود الماضية وبالتحديد من بداية

الثمانينات من القرن طفت على سطح

الأحداث ظاهرة مخيفة وخطيرة هزت العالم

وهي نشوء ظاهرة الإرهاب وما فيها من قتل

وعنف وإسالة الدماء وباسم ال

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