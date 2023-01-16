2023/01/16 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد،اليوم الاثنين، دعمه الكامل لجهود وزارة الثقافة والسياحة والآثار، و أهمية إحياء التراث والحفاظ عليه.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاخوان يؤكد أهمية إحياء التراث والحفاظ عليه المركز الخبري الوطني.

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