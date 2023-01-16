2023/01/16 | 21:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الزراعة: اطلاق صرف الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية لمنتجي بذور الرتب العليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/16 | 21:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الزراعة: اطلاق صرف الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية لمنتجي بذور الرتب العليا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الزراعة: اطلاق صرف الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية لمنتجي بذور الرتب العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).