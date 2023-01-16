القانون: موقف السوداني من تواجد القوات الأجنبية “رسمي وسيحاسب عليه”

2023/01/16 | 21:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب عن كتلة القانون النيابية، محمد سعدون السوداني، اليوم الاثنين، أن موقف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني بشأن تواجد القوات الأجنبية في العراق “رسمي ويحاسب عليها الجميع”، فيما أشار الى أن الحكومة والقوى السياسية مطالبة بالخضوع لقرارات السلطة التشريعية.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت مقابلة مع رئيس الوزراء العراقي تحدث فيها انه “يؤيد وجود القوات الأميركية لأجل غير مسمى “.

وقال السوداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الحكومة والقوى السياسية جميعهم ملزمين وملتزمين بقرارات مجلس النواب التي تسري على الجميع لاسيما القرار الذي يخص اخراج جميع القوات الأجنبية من العراق”.

وأضاف، أن “رئيس الوزراء ذكر بتصريحات سابقة اثناء زيارته لألمانيا اننا لسنا بحاجة الى القوات الأجنبية باعتبار أن القوات العراقية قادرة على حفظ الامن والاستقرار وتستطيع محاربة الإرهاب، اذن لطالما أن القوات العراقية هي بهذا المستوى من التدريب والمهنية وقادرة على حفظ الامن فليس هناك اي مبرر لوجود هذه القوات”.

وبشأن إمكانية أن تكون تصريحات رئيس الوزراء كـ”مناورة سياسية”، أكد السوداني “ليس هناك شيء يدعى بالمناورة، بل هناك تصريحات رسمية ويحاسب عليها الجميع”.

وبين عضو مجلس النواب، ان “كل القوى السياسية والحكومة تخضع للسلطة التشريعية باعتبارها اعلى سلطة، وملزمة بتنفيذ قرارتها الداعية الى خروج القوات الأجنبية من البلد”.ا

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