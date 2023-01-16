إعفاء مدير مدرسة في بغداد أطلق النار خلال مناسبة وطنية

2023/01/16 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، إعفاء مدير مدرسة في العاصمة بغداد بعد أن أطلق النار خلال مناسبة وطنية، في الحرم المدرسي.

وكشفت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) عن "توصيات اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها بتوجيه من وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري للتحقيق في حادثة اطلاق العيارات النارية من قبل مدير متوسطة الشباب للبنين التابعة لتربية الكرخ الأولى في احدى المناسبات الوطنية التي أقيمت داخل الحرم المدرسي".

وبينت أن "اللجنة أوصت بإعفاء المدير من إدارة المدرسة ونقله الى مدرسة أخرى جراء مخالفته الأنظمة والتعليمات وعدم مراعاة السلامة العامة تجاه الطلاب والعاملين في المدرسة فضلاً عن اصدار عقوبة (الإنذار) بحقه استنادا للمادة (8) الفقرة ثانياً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل لافتاً الى ان العقوبة ستكون أشد في حال تكرار ذلك مُستقبلاً".

وتابعت أن "مهنة المعلم من أقدس المهن أذ يُعد القائد الميداني في منظومة القيم والتربية والتعليم ولابد له من المحافظة على قدسية تلك الرسالة الإنسانية والأخلاقية التي يحملها حفاظاً على مستقبل طلبتنا الأعزاء".

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