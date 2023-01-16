النزاهة: ضبط 18 موظفاً ومعقباً وخروقات كبيرة في فروع الضرائب

2023/01/16 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبط 18 موظفاً ومعقباً وعشرات المعاملات ومخالفات وخروقات كبيرة، في فروع الهيئة العامة للضرائب.

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها ضبطت "معقبين في ضريبتي الرصافة والأعظميَّة يمارسون عملهم بصورة غير قانونيَّة، وموظفة في شعبة الوارد في فرع الرصافة بالجرم المشهود وهي تتقاضى مبالغ ماليَّة من المراجعين".

وفي محافظة واسط، لفتت الدائرة إلى "ضبط 3 معقبين و11 معاملة عشرة منها كانت بصحبتهم، بينما تم ضبط معاملة واحدة في السيارة الشخصيَّة لأحد الموظفين في فرع الضريبة بالمحافظة داخل كراج الدائرة".

واشارت إلى أنه في ديالى "تم ضبط 5 معقبين في فرعي الضريبة في بعقوبة والخالص، فضلاً عن مجموعة كبيرة من المعاملات العائدة للمواطنين، مضيفة أنه تم ضبط مخمن في ضريبة بعقوبة وبحوزته مجموعة من المعاملات في السيَّارة الخاصة به لكزز حديثة ومبالغ ماليَّة".

وأردفت أن "الفرق نفذت عمليَّات ضبط في فرع الهيئة بمحافظة الديوانيَّة، إذ تمكنت من ضبط 3 متهمين وفق أحكام المادة 335 من قانون العقوبات؛ لقيامهم بإخراج معاملات المواطنين خارج الدائرة دون علم مدير الدائرة وإعفاء العقارات موضوع المعاملات من التحاسب الضريبي، بدعوى أن تقديرها أقل من 50 مليون دينار".

وتابعت الدائرة: "أما فرعا الهيئة العامة للضرائب - كركوك 1و2، فقد طالتها عمليَّات التدقيق والتحري، ففي (كركوك 1) ضبط الفريق أمين صندوق ومحامية؛ لإقدام الأول على تسلم مبلغ مالي أكثر من المقرر قانوناً، وتثبيت مبلغ أقل في وصل الاستلام، فيما تمكن الفريق أيضاً من ضبط مبلغ يزيد على 4 ملايين دينار مع وصل الاستلام، وضبط مسؤولة صندوق بعد رصد الفريق الميداني وجود نقص في مقدار المبالغ المتسلمة من قبلها".

وأضافت أن "فرق الهيئة الميدانيَّة التابعة لمكتبي تحقيق الهيئة في الأنبار وصلاح الدين تمكنت من ضبط اثنين، أحدهما موظف في فرع الضريبة في الفلوجة متلبساً بالجرم المشهود"، لافتة إلى أن "العمليَّة أسفرت عن ضبط حقيبة كبيرة تحتوي على أختام ومعاملات غير أصوليَّة".

ونبهت على "تنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرضها رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة على قضاة محاكم التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في بغداد والمحافظات؛ الذين قرَّروا توقيف أغلب المتهمين على ذمة التحقيق".

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