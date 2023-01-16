صورة.. قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني في موقع حادثة مطار بغداد

2023/01/16 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أظهرت صورة نشرها موقع "إيران بالعربية" تواجد قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني في المكان الذي تمت فيه عملية اغتيال "قادة النصر".

وظهر قاآني في موقع حادثة المطار، امام صور ضحايا الحادثة، فيما لم تتأكد (بغداد اليوم)، فيما اذا كانت الصورة التي نشرها موقع ايران بالعربية، قديمة أم حديثة.

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