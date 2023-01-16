2023/01/16 | 21:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات قيل إنها رد "كاسيو" على الأغنية الجديدة لشاكيرا، التي تضمنت إشارة للشركة في سياق انتقادها لشريك حياتها السابق اللاعب جيرار بيكيه.

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