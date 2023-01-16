2023/01/16 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إفتتاح ست محطات للطاقة عبر شركات صينية استياء المواطنين من تراجع تجهيز الكهرباء الى نحو ساعة باليوم بغداد -علي شحونه الكعبي وصف رئيس الوزراء، محمد السوداني، زيارته الى المانيا في شقّها المتعلق بالكهرباء بالمثمرة، حيث تم عقد إتفاق مشترك مع المانيا، لتحسين واقع الكهرباء عَبر شركة سيمنز الألمانية، في وقت تراجعت ساعات تجهيز الكهرباء الى […]

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