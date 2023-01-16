2023/01/16 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن الأمل وأشياء أخرى – مازن الحيدري رسخت في بالي نصيحة تلقيتها قبل أربعة سنين من أهل الخبرة تتعلق بأختصار عدد سطور مقالة قهوة الصباح قدر الامكان وتجنب الإطالة في السرد وذلك لضمان قرائتها من الاصدقاء الذين أعتدت مشاركتهم كتاباتي البسيطة منذ ذلك الحين وعدم تعريضهم للملل والنفور !! لكني مازلت أواجه ذات المشكلة في […]

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