2023/01/16 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرتفاع الدولار انخفاض حكومي – فريد حسن كل يوم يمر وازمة جديدة تحل بالبلد وكلما جاءت حكومة جديدة زادت من سعر الدولار واهانت الدينار العراقي ونتذكر جميعا ان رئيس الوزراء الحالي عندما كان نائبا في البرلمان قام بحمع اكثر من (70) توقيعا وذلك لخفض سعر الدولار واعادته الى وضعه الطبيعي (120) ألف دينار لكل (100)دولار […]

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