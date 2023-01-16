2023/01/16 | 21:33 - المصدر: شبكة القيقب الدولية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نظرًا لاكتساب تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) مثل ChatGPT و LensaAI شعبية كبيرة، بدأت المخاوف الأخلاقية والمتعلقة بالخصوصية في الظهور بسبب استخدامها.
قالت بريانا براونيل، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة استشارات الذكاء الاصطناعي Pure Strategies لـ Global News: “بدأ الناس يدركون أنهم تداولوا كثيرًا من الأمور مقابل بعض هذه الخدمات”.
قالت براونيل: “بدأنا نرى الناس يتراجعون ويقولون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطبيقات الذكاء الاصطناعي: هل تنتهك خصوصية المستخدمين؟) نشر أولاً على موقع (شبكة القيقب الدولية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قالت بريانا براونيل، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة استشارات الذكاء الاصطناعي Pure Strategies لـ Global News: “بدأ الناس يدركون أنهم تداولوا كثيرًا من الأمور مقابل بعض هذه الخدمات”.
قالت براونيل: “بدأنا نرى الناس يتراجعون ويقولون […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطبيقات الذكاء الاصطناعي: هل تنتهك خصوصية المستخدمين؟ شبكة القيقب الدولية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطبيقات الذكاء الاصطناعي: هل تنتهك خصوصية المستخدمين؟) نشر أولاً على موقع (شبكة القيقب الدولية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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