2023/01/16 | 21:33 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظرًا لاكتساب تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) مثل ChatGPT و LensaAI شعبية كبيرة، بدأت المخاوف الأخلاقية والمتعلقة بالخصوصية في الظهور بسبب استخدامها.قالت بريانا براونيل، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة استشارات الذكاء الاصطناعي Pure Strategies لـ Global News: “بدأ الناس يدركون أنهم تداولوا كثيرًا من الأمور مقابل بعض هذه الخدمات”.قالت براونيل: “بدأنا نرى الناس يتراجعون ويقولون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطبيقات الذكاء الاصطناعي: هل تنتهك خصوصية المستخدمين؟ شبكة القيقب الدولية.

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