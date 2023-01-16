توب 5: اعتقال أخطر زعماء المافيا في إيطاليا.. ومصرع 7 مشجعين قبيل مباراة قطر والعراق

2023/01/16 | 21:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من استقالة وزيرة الدفاع الألمانية، واعتقال زعيم المافيا في إيطاليا بعد 30 عامًا من الهروب، واغتيال نائب أفغانية سابقة بالرصاص مع حارسها داخل منزلها، ومصرع 7 أشخاص كانوا في طريقهم إلى ملعب مباراة العراق وقطر، وصولا إلى تحول حلم عائلة فنلندية للعيش في إيطاليا إلى كابوس...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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