2023/01/16 | 21:45 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: XTnw92vv2Sw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منطقة ابو سيفين - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٨١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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