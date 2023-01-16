2023/01/16 | 21:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1PAYxOdVoJM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في الموصل ينقل اجواء جماهير العراقية بعد التأهل الى النهائي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في الموصل ينقل اجواء جماهير العراقية بعد التأهل الى النهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).