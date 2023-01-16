الداخلية تتحدث عن الاستعدادات لنهائي بطولة خليجي 25

2023/01/16 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن استعداداتها لتأمين نهائي بطولة خليجي 25، في محافظة البصرة، يوم الخميس المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم) إن "بطولة خليجي 25 رافقتها بعض الأحداث المؤسفة منها حوادث السير والتدافع بسبب الأعداد الكبيرة والتي أدت الى إصابات"، مبينا أنه "تم تسجيل عدد من الإصابات إثر التدافع خلال مباراة اليوم".

وأضاف، أن "معدل إطلاق العيارات النارية احتفالا بفوز المنتخب انخفض وهذا ما شهدناه اليوم"، مشيرا الى ان "ذلك جاء بعد الحملات التثقيفية وانتشار الدوريات".

وذكر أن "هناك احتياطي أمني كبير من أمن الملاعب وباقي القطعات في تامين البطولة ومنها المباراة النهائية"، لافتا الى ان "التسهيلات المقدمة للجمهور الخليجي لن تستمر بعد انتهاء البطولة، ولكن ستكون هناك تسهيلات في محافل اخرى".

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