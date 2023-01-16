مفوضية الانتخابات تبلغ البرلمان ببديل النائب ليث الدليمي

2023/01/16 | 22:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة اطلعت عليها “تقدم” عن تبليغ المفوضية المستقلة للانتخابات لمكتب رئيس البرلمان، بان أحمد المشهداني هو البديل عن النائب المستقيل ليث الدليمي.

وكان رئيس ملس النواب محمد الحلبوسي وافق يوم امس على الاستقالة المقدمة من قبل النائب ليث الدليمي.

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