الداخلية: استعدادات عالية لتأمين نهائي بطولة خليجي 25

2023/01/16 | 22:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن انخفاض معدل إطلاق العيارات النارية للمحتفلين بفوز المنتخب، فيما أكدت استعداداتها لتأمين نهائي بطولة خليجي 25.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا للقناة الرسمية، إن “بطولة خليجي 25 رافقتها بعض الأحداث المؤسفة منها حوادث السير والتدافع بسبب الأعداد الكبيرة والتي أدت الى إصابات”، مبينا أنه “تم تسجيل عدد من الإصابات إثر التدافع خلال مباراة اليوم”.وأضاف، أن “معدل إطلاق العيارات النارية احتفالا بفوز المنتخب انخفض وهذا ما شهدناه اليوم”، مشيرا الى ان “ذلك جاء بعد الحملات التثقيفية وانتشار الدوريات”.وذكر أن “هناك احتياطي أمني كبير من أمن الملاعب وباقي القطعات في تامين البطولة ومنها المباراة النهائية”، لافتا الى ان “التسهيلات المقدمة للجمهور الخليجي لن تستمر بعد انتهاء البطولة، ولكن ستكون هناك تسهيلات في محافل اخرى”.

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