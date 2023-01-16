خليجي 25.. استعدادات امنية عالية لتأمين النهائي

2023/01/16 | 22:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معدل إطلاق العيارات النارية احتفالا بفوز المنتخب انخفض.

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