2023/01/16 | 22:05 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، قدرة قواتنا الأمنية على مواجهة الارهاب وتثبيت الاستقرار المتحقق.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: قواتنا الامنية قادرة على مواجهة الارهاب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني: قواتنا الامنية قادرة على مواجهة الارهاب المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: قواتنا الامنية قادرة على مواجهة الارهاب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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