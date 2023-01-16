السوداني: قواتنا الامنية قادرة على مواجهة الارهاب

2023/01/16 | 22:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، قدرة قواتنا الأمنية على مواجهة الارهاب وتثبيت الاستقرار المتحقق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” […]

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