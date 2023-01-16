تعود لداعش.. العثور على مواد شديدة الانفجار في كركوك

2023/01/16 | 22:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، عن العثور على 1400 كيلو غرام من نترات الامونيا شديدة الانفجار في كركوك.

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