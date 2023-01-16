2023/01/16 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسود الرافدين تقصي قطر وتتأهل إلى نهائي خليجي 25 بغداد – ساري تحسين اقصى المنتخب العراقي بكرة القدم امس نظيره القطري من بطولة كأس الخليج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي احتضنها ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة.وسجل اهداف اللقاء من العراق اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة 19 وايمن حسين في الدقيقة 42 بينما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسود الرافدين تقصي قطر وتتأهل إلى نهائي خليجي 25) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسود الرافدين تقصي قطر وتتأهل إلى نهائي خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).