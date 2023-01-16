2023/01/16 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحر العلوم ودرجال يعزّيان عوائل مشجعين قضوا بحادث الناصرية الحكومة تعد عرس البصرة مدخلاً لتعزيز مكانة العراق عربياً واقليمياً بغداد – قصي منذر عدت الحكومة ،بطولة خليجي 25 مدخلا لتعزيز مكانة العراق في الفضائيين العربي والاقليم ،فيما اعرب البرلماني والوزير الاسبق ابراهيم بحر العلوم ،عن تعازيه لعوائل المشجعين الذين قضوا في حادث سير على طريق […]

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