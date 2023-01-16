2023/01/16 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشيد والبارزاني يشاركان بمنتدى دافوس لبحث ملفات الغذاء والتنمية رئيس حكومة الإقليم يتّهم جهات بالوقوف حجر عثرة أمام أداء الواجبات اربيل – فريد حسن بغداد – ندى شوكت وصل رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وحكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ، الى سويسرا للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلق في مدينة دافوس، لبحث […]

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