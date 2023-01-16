بينهم طفل وأم.. مقتل ستة بإطلاق نار على منزل في كاليفورنيا

2023/01/16 | 22:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا، مقتل ستة أشخاص، من بينهم أم تبلغ من العمر 17 عاما وطفل يبلغ من العمر ستة أشهر، في إطلاق نار على منزل، الاثنين، واصفة الهجوم بأنه "مذبحة مروعة".

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