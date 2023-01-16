المنافذ تعلن عدد الوافدين الى العراق لمشاهدة مباريات الخليجي

2023/01/16 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - المنافذ الحدودية: 60 ألف مواطن دخلوا العراق عن طريق مطار البصرة ومنفذ سفوان لمشاهدة مباريات الخليجي

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