عُمان تلتحق بالعراق الى نهائي خليجي 25 بعد فوزها على البحرين

2023/01/16 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

التحق المنتخب العماني بشقيقه العراقي، اليوم الاثنين، وتأهل إلى نهائي خليجي 25، بعد فوزه على نظيره البحريني بهدف مقابل لاشيء.

وتابعت (بغداد اليوم) المباراة التي جرت في ملعب "الميناء" بالبصرة ضمن منافسات الدور نصف النهائي للنسخة رقم 25 من بطولة كأس الخليج العربى.

وسجل فيها اللاعب العماني جميل اليحمدي هدف الفوز في الدقيقة 83 من الشوط الثاني وضمن تأهل منتخبه إلى المباراة النهائية.

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