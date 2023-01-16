مفوضية الانتخابات تعلن بديل النائب ليث الدليمي (وثيقة)

2023/01/16 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مجلس النواب العراقي، بالاسم البديل للنائب ليث الدليمي وذلك بعد "الاقالة المريبة" التي اثارت الجدل.

واوضحت المفوضية في كتاب موجه الى البرلمان واطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن بديل الدليمي، هو احمد اسماعيل ابراهيم عبد الله المشهداني المرشح عن حزب الجماهير الوطنية.

وكان الدليمي قد كشف يوم امس الاحد، أن الاستقالة التي استخدمها رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، "قديمة من الدورة السابقة".

وعقب قرار الحلبوسي بإنهاء عضوية الدليمي من البرلمان، قال الأخير في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "هذه الاستقالة، كُتِبَت في الدورة السابقة، وقدمت فيها طلبا إلى النائب الأول آنذاك، حاكم الزاملي، والنائب الثاني شاخوان عبد الله، وأبلغتهما رسميا أن هذه الاستقالة منذ الدورة السابقة، وتم إنهاء هذا الملف، وألغيت الاستقالة، وأكملنا الفصل التشريعي".

وأكمل: "فوجئت اليوم باستخدام الاستقالة ذاتها لأسباب سياسية، ولإرعاب النواب الآخرين الذين قدموا استقالات منذ الدورة السابقة"، مؤكدا: "لم أقدم أي استقالة خلال الدورة الخامسة لمجلس النواب".

وأردف: "تحملنا طوال الفترة السابقة مشاكل الحلبوسي وطريقته الدكتاتورية بالتعامل مع نواب حزب تقدم".

وألقت عشائر البومرعي وعدد من عشائر الدليم ووجهاء محافظة الانبار، بيانًا موحدًا ضد ما وصفوه بـ"الاستهداف السياسي والاستبداد السلطوي" في محافظة الانبار والعراق عمومًا.

وعبرت العشائر في مؤتمر صحفي حصلت عليه (بغداد اليوم)، عن رفضها واستنكارها لانهاء عضوية النائب ليث الدليمي، معتبرين أنه ناجم عن استغلال المنصب وتوظيف السلطة للمصالح الشخصية.

وطالبت عشائر الدليم رئيس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ورئاسة الجمهورية، بإيقاف الاستهداف السياسي والاستبداد السلطوي، مشيرين إلى أن "مستغلي المناصب السياسية" استهدفوا عددا من العشائر في الانبار من بينهم جميلة، وتكميم الافواه والعبث بمقدرات المحافظة.

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