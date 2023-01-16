عُمان تتجاوز البحرين وتضرب موعداً مع العراق في نهائي

2023/01/16 | 22:49 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب عُمان بلغ نهائي "خليجي 25" (أيمن يعقوب/أناضول)

تمكن المنتخب العماني من خطف بطاقة التأهل إلى اللقاء النهائي من بطولة "خليجي 25"، المقامة خلال الفترة الحالية بالعراق، إثر فوزه الإثنين، على منتخب البحرين بهدف دون رد، ليضرب موعداً مع المنتخب العراقي في مواجهة الدور النهائي.

وخطفت عمان هدف الفوز في الدقيقة 83 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من جميل اليحمدي من على بعد يقارب 35 متراً، استقرت في مرمى الحارس سيد جعفر، ليمضي على أحد أجمل أهداف البطولة على الإطلاق منذ بدايتها.

وسيطر المنتخب العماني على المباراة في أغلب مراحلها، لكنه لم ينجح في التسجيل، إلا قبل نهاية المواجهة بدقائق قليلة، بينما اعتمد البحرينيون على الهجمات المرتدة لمحاولة مفاجأة منافسهم.

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يُذكر أن المنتخب العراقي فاز في مواجهة الدور نصف النهائي الأولى، على المنتخب القطري بهدفين لهدف وحيد، سجلهما كل من إبراهيم بايش وأيمن حسين، بينما سجل عمرو سراج الهدف الوحيد لـ"العنابي".

وستجمع المباراة النهائية يوم الخميس المقبل، بين المنتخب العماني والمنتخب العراقي بملعب البصرة الدولي، في مواجهة من المنتظر أن تشد أنظار جميع العرب، بالنظر لقيمة المنتخبين، وما قدماه طيلة مواجهات البطولة.

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